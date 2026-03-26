Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht zwischen Helfant und Merzkirchen

Merzkirchen (ots)

Am Montagabend, dem 23.03.2026, kam es gegen 18 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 132 in der Ortslage Südlingen (Merzkirchen). Dabei befuhr der Geschädigte mit seinem silberfarbenen Pkw die L 132 aus Helfant kommend in Fahrtrichtung Merzkirchen, als ihm unmittelbar vor der Ortslage ein bislang unbekannter grünfarbiger PKW auf seiner Fahrbahnseite entgegenkam. Infolgedessen wich der Geschädigte nach rechts aus und kollidierte dabei mit der dort installierten Schutzplanke, wodurch Sachschaden an seinem Pkw entstand. Das unbekannte grünfarbige Fahrzeug entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, insbesondere solche, die Hinweise auf den flüchtigen Pkw oder den dazugehörigen Halter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581-9155-0 in Verbindung zu setzen.

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