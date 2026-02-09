Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme - Diebstahl kostet über 1.800 Euro, Flug verpasst

Hamburg (ots)

Am Freitag, 6. Februar wollte ein 38-jähriger deutscher Staatsangehöriger von Hamburg nach London Stansted reisen. Er stellte sich gegen 18:00 Uhr zur grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle an und wurde durch Kräfte der Bundespolizei überprüft. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Mann seit dem 29. Januar 2026 von der Staatsanwaltschaft Stuttgart per Haftbefehl gesucht wurde. Tatvorwurf: Diebstahl. Es war eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu jeweils 30 Euro zu zahlen. Alternativ standen 60 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl. Hinzu kamen Verfahrenskosten in Höhe von 81 Euro. Der Mann konnte die geforderten 1.881 Euro zahlen. Anschließend wurde der Festgenommene aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Seinen Flug hat er jedoch verpasst.

