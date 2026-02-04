Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme - unerlaubter Aufenthalt kostet über 1.100 Euro, Flug verpasst

Hamburg (ots)

Am Dienstag wollte ein 55-jähriger mazedonischer Staatsangehöriger von Hamburg nach Skopje reisen. Er stellte sich gegen 15:30 Uhr zur grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle an und wurde durch Kräfte der Bundespolizei überprüft. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Mann seit dem 28. Januar 2026 von der Staatsanwaltschaft Traunstein per Haftbefehl gesucht wurde. Tatvorwurf: unerlaubter Aufenthalt ohne erforderlichen Aufenthaltstitel. Es war eine Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu jeweils 15 Euro zu zahlen. Alternativ standen 35 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl. Hinzu kamen Verfahrenskosten in Höhe von 90 Euro. Der Mann konnte das Geld selbst nicht zahlen und rief einen Verwandten an. Dieser zahlte in einem Polizeikommissariat in Billstedt die Gesamtsumme in Höhe von 1.140 Euro. Anschließend wurde der Festgenommene aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Seinen Flug hat er jedoch verpasst.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg, übermittelt durch news aktuell