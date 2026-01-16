Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme - Diebstahl kostet über 700 Euro, Freundin zahlt

Hamburg (ots)

Am Donnerstag kam ein 39-jähriger türkischer Staatsangehöriger aus Istanbul kommend am Hamburg Airport an. Er stellte sich gegen 11Uhr zur grenzpolizeilichen Einreisekontrolle an und wurde durch Kräfte der Bundespolizei überprüft. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Mann seit Anfang Dezember 2025 von der Staatsanwaltschaft Berlin per Haftbefehl gesucht wurde. Tatvorwurf: Diebstahl. Es war eine Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu jeweils 10 Euro zu zahlen. Alternativ standen 35 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl. Hinzu kamen 90 Euro Verfahrenskosten. Der Mann konnte die geforderten 790 Euro selbst nicht zahlen. Er rief in seiner Not seine Freundin an, die das Geld bei dem Polizeikommissariat 21 in Hamburg einzahlte. Anschließend wurde der Festgenommene aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.

