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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht K107

Thalfang/Dhronecken (ots)

Am Mittwoch, dem 25.03.2026, kam es zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr auf der K107 zwischen Thalfang und Drohnecken zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Demnach befuhr ein Verkehrsteilnehmer, mit einem bislang unbekannten Fahrzeug, die K107 in Fahrtrichtung Thalfang. Aus bislang ungeklärten Gründen kam es dabei auf der K107 kurz vor der Abfahrt Richtung Hilscheid zu einem Verkehrsunfall. Dabei kam das bislang unbekanntes Fahrzeug von der Fahrbahn nach rechts ab und beschädigte die Schutzplanke. Der Verkehrsunfallbeteiligte wurde anschließend mit seinem Fahrzeug, vermutlich durch eine Privatperson abgeschleppt, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen.

Wer kann Hinweise zu dem beteiligten Fahrzeug oder Fahrer geben? Mögliche Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Morbach

Telefon: 06533-9374-0

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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