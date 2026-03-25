Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahrzeugbrand in der Wüstenfeldstraße in Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein wurde heute gegen 11.20Uhr von der Leitstelle der Feuerwehr über einen Fahrzeugbrand in der Wüstenfeldstraße in Idar-Oberstein in Kenntnis gesetzt. Das Fahrzeug war in der Zuwegung zur Grundschule abgestellt. Ein Übergreifen des Feuers auf Gebäude war durch das schnelle Eingreifen der örtlichen Feuerwehr zu keinem Zeitpunkt zu erwarten. Da das Auto zum Zeitpunkt des Brandes auch nicht besetzt war, wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell