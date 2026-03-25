PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl aus Kraftfahrzeug mit Täterfestnahme

Morbach (ots)

In der Nacht vom 24.03.2026 auf den 25.03.2026 brachen zwei mutmaßliche Täter in der Bahnhofstraße in Morbach gegen 00:30 Uhr einen abgestellten Pritschenwagen eines ortsansässigen Bauunternehmens auf, und versuchten mehrere Werkzeuge aus diesem zu entwenden. Hierbei wurden die Täter jedoch durch eine zufällig vor Ort befindliche Streife gestört, die in unmittelbarer Nähe zum Tatort einen verdächtigen PKW kontrollierte. Die beiden flüchtigen Täter konnten sodann aufgrund eines Hinweises eines aufmerksamen Bürgers gegen 03:20 Uhr in der Ortslage Rapperath aufgegriffen werden. Aufgrund der zuvor durchgeführten Verkehrskontrolle, konnten beide Täter und die Fahrzeugführerin des PKW als mutmaßlich gemeinsam agierende Diebesbande identifiziert werden.

Die drei Beschuldigten Personen wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Trier vorläufig festgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach
Kolz, Polizeikommissar
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
Tel.: 06533/9374-0
pimorbach@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 25.03.2026 – 00:47

    POL-PDTR: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen

    Trier (ots) - Am Dienstag, den 24.03.2026, gegen 18:40 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Polizei Trier ein. Demnach soll es laut den Zeugen in der Straßburger Allee in Trier zu einem Kraftfahrzeugrennen unter Beteiligung von zwei Personenkraftwagen gekommen sein. Die beiden Fahrzeuge sollen mit stark überhöhter Geschwindigkeit geführt worden sein. Es soll im weiteren Verlauf zu mehreren gefährlichen Fahrmanövern ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 22:19

    POL-PDTR: Tankanhänger verliert Gülle

    Trassem (ots) - Am Dienstag, den 24.03.2026 gegen 14:50 Uhr kam es in Trassem in der Saarburger Straße auf Höhe der Einmündung Leuktalstraße zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Ursächlich war eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit einem mit Gülle gefüllten Tankanhänger. Aufgrund eines Defekts an einer Dichtung kam es zu einem Austritt des Inhalts, welcher die Fahrbahn verunreinigte. Um eine Ausbreitung in den ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 15:19

    POL-PDTR: Schwerlastkontrolle im Landkreis Birkenfeld

    Birkenfeld (ots) - Am Montag, den 23.03.2026 , fand eine großangelegte Kontrollaktion auf dem Parkplatz "OK Hütte" an der B269 statt. Die Kontrolle wurde durch Einsatzkräfte der PI Birkenfeld, gemeinsam mit den speziell geschulten Polizeikräften des Schwerlastkontrolltrupps der Zentralen Verkehrsdienste Trier durchgeführt. Schwerpunkt der Kontrollen war der Schwerlastverkehr. Neben der Verkehrssicherheit der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren