Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Tankanhänger verliert Gülle

Trassem (ots)

Am Dienstag, den 24.03.2026 gegen 14:50 Uhr kam es in Trassem in der Saarburger Straße auf Höhe der Einmündung Leuktalstraße zu einem größeren Feuerwehreinsatz.

Ursächlich war eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit einem mit Gülle gefüllten Tankanhänger. Aufgrund eines Defekts an einer Dichtung kam es zu einem Austritt des Inhalts, welcher die Fahrbahn verunreinigte.

Um eine Ausbreitung in den Bachverlauf der Leuk zu verhindern, wurde die Flüssigkeit durch die Feuerwehr in die Kanalisation abgeleitet, sowie in einem Graben aufgefangen, sodass diese durch ein Fachunternehmen abgepumpt werden konnte.

Für die Dauer des Einsatzes waren die Streckenabschnitte Kollesleuken/ Trassem sowie Freudenburg / Trassem für mehrere Stunden gesperrt.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Trassem, Freudenburg mit Gefahrstoffeinheit sowie die Polizeiinspektion Saarburg. Weiter waren Angehörige der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell sowie der Kreisverwaltung Trier-Saarburg vor Ort.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell