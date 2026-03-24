Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schwerlastkontrolle im Landkreis Birkenfeld

Birkenfeld (ots)

Am Montag, den 23.03.2026 , fand eine großangelegte Kontrollaktion auf dem Parkplatz "OK Hütte" an der B269 statt. Die Kontrolle wurde durch Einsatzkräfte der PI Birkenfeld, gemeinsam mit den speziell geschulten Polizeikräften des Schwerlastkontrolltrupps der Zentralen Verkehrsdienste Trier durchgeführt. Schwerpunkt der Kontrollen war der Schwerlastverkehr. Neben der Verkehrssicherheit der Fahrzeuge, der Fahrtüchtigkeit der Fahrer, wurden auch die komplexen Bestimmungen der Sozialvorschriften des gewerblichen Güterverkehrs kontrolliert. Insgesamt wurden mehr als 10 Fahrzeuge einer ausführlichen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnten zahlreiche Beanstandungen festgestellt werden. Diese haben sich unter anderem auf Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten, die Beladung, Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz oder die Verkehrssicherheit bezogen. Die Polizei Birkenfeld weist an dieser Stelle darauf hin, dass es auch in Zukunft verstärkt zu solchen Kontrollen mit zunächst präventivem Charakter kommen wird. Insbesondere bei Fahrzeugen des Schwerlastverkehrs besteht ein Höchstmaß an Verantwortung bei der Teilnahme am Straßenverkehr.

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