POL-PDTR: Diebstahl von Stromkabel an der B41 - Zeugen gesucht!
Idar-Oberstein, Naheüberbauung (ots)
In der Nacht vom 3. auf den 4. März 2026 kam es zu einem Diebstahl eines Stromkabels an der B41 in Idar-Oberstein. Ein bislang unbekannter Täter schnitt die Zuleitung der Beleuchtung der Naheüberbauung in Höhe des Stadttheaters durch und entwendete diese.
Die Schadenshöhe wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.
Die Polizei Idar-Oberstein sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Austraße, Hauptstraße, Nahehochstraße oder Wilhelmstraße beobachtet haben.
Hinweise werden erbeten an die Polizei Idar-Oberstein oder die Stadtverwaltung Idar-Oberstein (Tiefbauamt).
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Ansprechpartner: PK Kraus
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de
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