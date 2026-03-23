Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht am EDEKA Mainzer Straße

Idar-Oberstein, EDEKA (ots)

Am 20.03.2026 zwischen 13:50 Uhr und 17:00 Uhr kam es auf dem EDEKA Parkplatz in der Mainzer Straße in 55743 Idar-Oberstein zu einem Verkehrsunfall, bei welchem sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit entfernte. Vermutlich im Rahmen eines Parkvorganges wurde hierbei ein grauer VW Tiguan durch ein rötliches Fahrzeug beschädigt. Zeugen des Unfallherganges werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

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