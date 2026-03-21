Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von PKW in Pölich - Zeugen gesucht

Pölich/Mehring (ots)

Am Freitag, 20.03.2026, zwischen 06:30 Uhr und 07:30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Hauptstraße in Pölich einen grau-grünlichen VW Golf älteren Modells. Anschließend fuhr dieser vermutlich über die B53 in Richtung Mehring, wo er das Fahrzeug zurückließ und sich fußläufig in Richtung Ortsmitte entfernte. Die Beschreibung des unbekannten Täters ist wie folgt: männlich, ca. 185 cm groß, etwa 25-30 Jahre alt, Tuch/Schal/sonstiges Kleidungsstück um den Kopf, zwei große Plastiktüten mit Pfandflaschen in der Hand. Die Polizei sucht Zeugen - wer hat den PKW oder den Täter in der Gegend um Pölich/ Mehring gesehen oder kann Hinweise zum Täter geben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schweich zu melden - Telefon: 06502 91570

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell