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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht im Kaufland-Parkhaus in Konz

Konz (ots)

Am Samstag den 20. März 2026, kam es zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr im Parkhaus des Kauflands in 54329 Konz zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde vermutlich beim Einparken ein danebenstehender blauer Audi A3 beschädigt. In diesem Zeitraum parkten neben dem Geschädigten ein dunkelgrauer BMW 3er Kombi, sowie ein silbergrauer Skoda Fabia.

Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06581-9155-0 bei der Polizeiinspektion Saarburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg
Ansprechpartner: PK Scheid

Telefon: 06581-91550
pisaarburg.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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