FW-M: Wochenendrückblick der Feuerwehr München für den 30. Januar bis 1. Februar 2026

Samstag, 31. Januar 2026; 14.40 Uhr - Schwerer Busunfall Feldbergstraße (Trudering)

Am Samstagnachmittag ist es zu einem folgeschweren Unfall mit einem Bus gekommen. Dabei ist ein junges Mädchen gestorben und mehrere Personen, teils schwer verletzt, in Krankenhäuser transportiert worden.

Mehrere Notrufe gingen in der Leitstelle ein und schilderten, dass ein Bus gegen eine Wand gefahren sei und sich einige Personen darin verletzt hätten. Aufgrund der Schilderungen sendete die Leitstelle mehrere Fahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdienst zur Einsatzstelle. In der Feldbergstraße zeigte sich den ersteintreffenden Rettungskräften das gesamte Ausmaß des Unfalls. Ein Bus war von der Straße ab in eine Mauer eines Gebäudes gefahren und hatte sich dann dort verkeilt.

Sofort sichteten die Einsatzkräfte die Verletzten und die Rettung sowie Versorgung der Verunfallten hatte oberste Priorität. Dabei zeigte sich schnell, dass einem jungen Mädchen vor Ort nicht mehr geholfen werden konnte, sie war bereits verstorben. Alle anderen Verletzten wurden zügig versorgt und in verschiedene Krankenhäuser zur weiteren Versorgung transportiert.

Noch während der Patientenversorgung sicherten Einsatzkräfte der Feuerwehr den Bus. Nachdem die medizinischen Versorgungen und die Unfallaufnahme durch die Polizei und Gutachter abgeschlossen waren, hatte die Feuerwehr noch die Bergung des verstorbenen Mädchens durch technische Maßnahmen durchzuführen. Der Bus blieb nach Abschluss aller Arbeiten vor Ort und ist durch ein Unternehmen vom Unfallort abtransportiert worden.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen.

