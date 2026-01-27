Feuerwehr München

FW-M: Unfall mit Tram endet glimpflich (Ludwigsvorstadt)

München (ots)

Montag, 26. Januar 2026, 15.10 Uhr

Sendlinger-Tor-Platz

Der Zusammenstoß zwischen einem Opel und einer Trambahn hat am Montagnachmittag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt.

Zeugen hatten eine Kollision zwischen einem Opel Astra und einer Trambahn im Kreuzungsbereich des Sendlinger-Tor-Platzes beobachtet und sofort den Notruf gewählt. Die anfahrenden Einsatzkräfte mussten zuerst die vielbefahrenen Verkehrswege zu der Unfallstelle sichern, da hier vorerst kein Durchkommen mehr war. Nach der ersten Lageeinschätzung waren glücklicherweise keine schwereren Verletzungen bei den Beteiligten festzustellen. Die beiden Personen, die die Fahrzeuge geführt hatten, waren leicht verletzt. Sie wurden durch Rettungsdienstpersonal vor Ort untersucht, mussten aber nicht in Kliniken transportiert werden.

Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle und die verunfallten Fahrzeuge, bis die Unfallaufnahme der Polizei abgeschlossen war, ab. Über eine Stunde kam es daher zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf dem Altstadtring und der Lindwurmstraße.

Zum Unfallhergang ermittelt die Polizei, an beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden.

