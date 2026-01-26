Feuerwehr München

FW-M: Medizinischer Notfall mündet in Verkehrsunfall (Schwabing)

München (ots)

Montag, 26. Januar 2026, 7.37 Uhr

Petuelring

Am Montagmorgen ist es im Münchner Norden zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Pkw gekommen.

Aufgrund eines medizinischen Notfalls verlor der 49-jährige Fahrer eines hellblauen BMW die Kontrolle über sein Auto. Infolgedessen kollidierte das Hybrid-Fahrzeug mit insgesamt drei weiteren Pkw, bevor es zum Stehen kam. Der Mann wurde beim Unfall mittelschwer verletzt, weitere Personen wurden nicht verletzt.

Die betroffenen Fahrzeuge sind zum Teil schwer beschädigt worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr übernahmen die medizinische Erstversorgung des Unfallfahrers bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Durch die Feuerwehr wurden auslaufende Betriebsstoffe gebunden, der Brandschutz sichergestellt und eine Verkehrsabsicherung eingerichtet. Da die Erkundung durch den Zugführer der Feuerwehr ergab, dass es sich beim Auto des Unfallverursachers um ein Hybrid-Fahrzeug handelt, wurde über die Integrierte Leitstelle das passende Rettungsdatenblatt angefordert. Mit den Informationen aus der Rettungskarte konnten die Hochvolt-Komponenten am Fahrzeug schnell und sicher deaktiviert und so weitere Gefahren für die Einsatzkräfte minimiert werden. Der 49-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Münchner Klinik transportiert.

Für die Zeit der Arbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich des Petuelrings.

Zur Schadenhöhe liegen der Branddirektion keine Informationen vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

