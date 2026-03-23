Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Trier-Süd

Trier (ots)

Am Freitag, den 20.03.2026, gegen 16:15 Uhr, ereignete sich in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Trier (Stadtteil Süd) ein Verkehrsunfall, bei dem ein Rollerfahrer einen geparkten Opel Adam beschädigte. Der Rollerfahrer flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Am Opel Adam entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich.

Der Roller wurde durch den Zusammenstoß ebenfalls stark beschädigt. Es dürfte sich um einen dunkelblauen Roller der Marke "Piaggio" handeln.

Durch Zeugen konnte als Fahrer ein junger Mann erkannt werden.

Weitere Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang bzw. dem flüchtigen Rollerfahrer tätigen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Trier unter der 0651/983-44150 zu melden.

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