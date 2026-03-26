PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung durch Feuer an Altpapier-Container in Ehrang

Trier (ots)

Am Mittwoch, dem 25.03.2026, gegen 20:55 Uhr entdeckte ein Passant einen brennenden Altpapier-Container auf dem Schulhof der Moseltal Realschule plus im Mäusheckerweg in Trier-Ehrang. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Durch den Brand wurde nur der Container beschädigt. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen dürfte der Brand vorsätzlich herbeigeführt worden sein.

Die Polizeiinspektion Schweich bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der 06502-91570 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich
Telefon: 06502-91570
Email: pischweich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pischweich

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 25.03.2026 – 19:31

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht K107

    Thalfang/Dhronecken (ots) - Am Mittwoch, dem 25.03.2026, kam es zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr auf der K107 zwischen Thalfang und Drohnecken zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Demnach befuhr ein Verkehrsteilnehmer, mit einem bislang unbekannten Fahrzeug, die K107 in Fahrtrichtung Thalfang. Aus bislang ungeklärten Gründen kam es dabei auf der K107 kurz vor der Abfahrt Richtung Hilscheid zu einem Verkehrsunfall. Dabei ...

    mehr
  • 25.03.2026 – 17:28

    POL-PDTR: Verkehrskontrolle im Bereich des Kindergartens

    Berschweiler, Dr. Darge-Straße (Kindergarten) (ots) - Im Bereich des Kindergartens in Berschweiler führten Polizeibeamte der Polizei Baumholder eine Verkehrsüberwachung mit Schwerpunkt auf der Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit sowie der ordnungsgemäßen Sicherung von Kindern in Kraftfahrzeugen durch. Anlass der Maßnahme waren an die zuständigen Stellen herangetragene Hinweise und Sorgen aus dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren