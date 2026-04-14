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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Mädchen flüchtet vor unbekanntem Mann - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 14.04.2026, gegen 12:30 Uhr, wurde wohl ein 15-jähriges Mädchen in der »Lange Straße« in Waldkirch vor einem ihr unbekannten Mann verfolgt. Dieser habe zuvor versucht, die 15-Jährige aus nicht näher bekannten Gründen festzuhalten. Das Mädchen sei daraufhin laut schreiend von der »Lange Straße« in Richtung Theodor-Heuss-Straße geflüchtet und habe die Polizei verständigt.

Kurz darauf konnte ein 37-jähriger Tatverdächtiger im Rahmen der Fahndung in der Nähe festgenommen werden.

Die 15-Jährige blieb augenscheinlich unverletzt.

Das Polizeirevier Waldkirch hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht zur Klärung des Sachverhalts nach Zeugen. Wer hat am Dienstagmittag, gegen 12:30 Uhr im Bereich der Lange Straße / Theodor-Heuss-Straße in Waldkirch etwas von dem Vorfall wahrgenommen? Die Polizei nimmt rund um die Uhr Hinweise unter der Telefonnummer. 07681 4074-0 entgegen.

jc (WKI)/ ak

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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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