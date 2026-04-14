POL-FR: Waldkirch: Mädchen flüchtet vor unbekanntem Mann - Zeugenaufruf
Freiburg (ots)
Am Dienstag, 14.04.2026, gegen 12:30 Uhr, wurde wohl ein 15-jähriges Mädchen in der »Lange Straße« in Waldkirch vor einem ihr unbekannten Mann verfolgt. Dieser habe zuvor versucht, die 15-Jährige aus nicht näher bekannten Gründen festzuhalten. Das Mädchen sei daraufhin laut schreiend von der »Lange Straße« in Richtung Theodor-Heuss-Straße geflüchtet und habe die Polizei verständigt.
Kurz darauf konnte ein 37-jähriger Tatverdächtiger im Rahmen der Fahndung in der Nähe festgenommen werden.
Die 15-Jährige blieb augenscheinlich unverletzt.
Das Polizeirevier Waldkirch hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht zur Klärung des Sachverhalts nach Zeugen. Wer hat am Dienstagmittag, gegen 12:30 Uhr im Bereich der Lange Straße / Theodor-Heuss-Straße in Waldkirch etwas von dem Vorfall wahrgenommen? Die Polizei nimmt rund um die Uhr Hinweise unter der Telefonnummer. 07681 4074-0 entgegen.
jc (WKI)/ ak
Medienrückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -
Árpád Kurgyis
Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.freiburg/
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell