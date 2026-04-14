Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Anstieg von Pkw-Aufbrüchen

Breisach (ots)

In den zurückliegenden Tagen konnte im Bereich Stadtgebiet Breisach und den umliegenden Gemeinden eine Häufung von Diebstahlsdelikten aus Pkw verzeichnet werden. Hierbei hat es die Täterschaft auf Wertsachen wie Handys, Laptops, Geldbörsen, Navigationsgeräte und weitere Gegenstände mit materiellem Wert sowie insbesondere Bargeld abgesehen. Mit folgenden Maßnahmen kann man sich einfach und effektiv vor PKW-Aufbrüchen schützen: - Wertsachen nicht im Fahrzeug lassen: Vermeiden Sie es, Wertsachen wie Handys, Laptops oder Geldbörsen/Bargeld im Fahrzeug zu lassen, besonders wenn das Fahrzeug unbeaufsichtigt ist. - Fahrzeug immer abschließen: Stellen Sie sicher, dass Ihr Fahrzeug immer abgeschlossen ist, auch wenn Sie nur für einen kurzen Moment weg sind. - Parken in sicheren Bereichen: Wählen Sie Parkplätze, die gut beleuchtet und frequentiert sind. - Aufzeichnungen von Wertsachen machen: estellen Sie Fotos oder listen Sie Ihre Wertsachen auf, um im Falle eines Diebstahls die Identifizierung zu erleichtern.

Wenn Sie Zeuge eines verdächtigen Vorfalls werden oder Opfer eines PKW-Aufbruchs geworden sind, zögern Sie bitte nicht, die Polizei zu kontaktieren. Jede Information kann dabei helfen, die Täterinnen und Täter zu identifizieren und zukünftige Delikte zu verhindern. Für weitere Informationen oder zur Meldung von Vorfällen wenden Sie sich bitte an das Polizeirevier Breisach (Tel. 07667 91170).

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