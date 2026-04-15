Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl/ Oberwihl: Unfall mit 3.000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Mit seinem Nissan befuhr am Dienstag, 14.04.2026 gegen 10.40 Uhr ein 20 Jahre alter Mann den Verbindungsweg zwischen Oberwihl und Hogschür. Aus nicht geklärten Gründen kam er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in den Grünstreifen und landete mit seinem Fahrzeug teilweise im Bach "Hochsaler Wuhr". Der 20-Jährige blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro, es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Nissan wurde durch die Feuerwehr Görwihl geborgen.

md/tb

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