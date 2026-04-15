Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ehrenkirchen: Jugendlicher von zwei E-Scooter-Fahrern angegriffen - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Ein Jugendlicher ist am Montag, 13.04.2026, gegen 17 Uhr in der Raiffeisenstraße in Ehrenkirchen, Ortsteil Kirchhofen, von zwei E-Scooter-Fahrern angegriffen worden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen die Unbekannten den Jugendlichen zunächst angesprochen und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben. In der Folge hätten sie den Jugendlichen getreten. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Sie werden wie folgt beschrieben:

Beide männlich, 15-16 Jahre, ca. 1,80 Meter groß, dunkle Locken, beide dunkler Teint, Deutsch sprechend, dunkel gekleidet. Beide Personen waren mit E-Scootern unterwegs.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Freiburg, Tel. 0761/882-2880, in Verbindung zu setzen.

dk

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