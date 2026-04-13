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Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

In der Nacht zum Samstag (11.04.2026) um 2 Uhr kam es in Beckum auf der Straße Grevenbrede zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Beckumer fuhr mit einem hochwertigen Pkw vom Parkplatz eines Einkaufzentrums kommend nach links auf die Grevenbrede. Hierbei geriet das Fahrzeug ins Schleudern und prallte in das Heck eines geparkten Sattelzuges. Der Beckumer wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Sein Auto wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden am Pkw wird auf circa 100.000 Euro und der am Sattelauflieger auf circa 5.000 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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