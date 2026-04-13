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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Autofahrer kollidiert mit Findling und fährt weiter

Warendorf (ots)

Am Sonntag (12.04.2026) gegen 14.40 Uhr kam es in Ahlen am Gebrüder-Kerkmann-Platz zu einem Verkehrsunfall. Ein 66-jähriger Oelder befuhr den Gebrüder-Kerkmann-Platz in Richtung Beckumer Straße. Das Fahrzeug kam nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Verkehrszeichen und gegen einen Findling. Der Oelder setzte seine Fahrt fort und schob dabei den Findling vor seinem Auto her. Polizisten konnten das Fahrzeug schließlich an der Kreuzung Beckumer Straße / Konrad-Adenauer-Ring stoppen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass beim Fahrer ein medizinischer Notfall vorlag. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Sein Fahrzeug wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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