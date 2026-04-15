Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Efringen-Kirchen: Unfall auf Autobahn wegen verlorener Ladung - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 14.04.2026, vermutlich gegen 07.00 Uhr, verlor ein unbekanntes Fahrzeug auf der Autobahn A 5, kurz vor der Anschlussstelle Efringen-Kirchen drei unterschiedlich große Rohrstückverbindungen aus Metall sowie ein längeres Stromkabel. Gegen 07.02 Uhr befuhr ein 30-jähriger Fahrer eines Kleintransporters die rechte Fahrspur der Autobahn in Richtung Freiburg, als er in Höhe des Ausfahrtsastes der Anschlussstelle Efringen-Kirchen einen Gegenstand auf der Fahrbahn erkannte. Er wich auf den linken Fahrstreifen aus und überfuhr dort ein auf der Fahrbahn liegendes Rohrstück. Dadurch wurden an dem Kleintransport die Frontschürze sowie ein Reifen sowie eine Felge beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Insassen des Kleintransporters blieben unverletzt.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht Zeugen, welche Hinweise zu einem Fahrzeug geben können, welches die Ladung verloren haben könnte. Das gesuchte Fahrzeug könnte an der Anschlussstelle Efringen-Kirchen die Autobahn verlassen haben.

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