Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/Schwörstadt/Bad Säckingen: Kleintransporter verursacht kilometerlange Ölspur

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 14.04.2026, kurz vor 07.00 Uhr, verursachte ein Kleintransporter eine Ölspur auf der Bundesstraße 34 von Rheinfelden / Beuggen bis nach Bad Säckingen. Erste Anrufer meldeten eine Ölspur beginnend in Rheinfelden / Beuggen bis nach Schwörstadt. Bei einer Überprüfung konnte die Ölspur bis nach Bad Säckingen verfolgt werden, wo auch das Verursacherfahrzeug, mit einem mutmaßlichen Defekt an einer Kraftstoffleitung, festgestellt werden konnte. Die umfangreiche Reinigung der Fahrbahn übernahm in Schwörstadt die Feuerwehr. Außerorts wurde die Bundesstraße von der Straßenmeisterei sowie von insgesamt drei Spezialfirmen gereinigt.

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