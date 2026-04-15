Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Inzlingen: 60-jähriger Mann vermisst - hier: Öffentlichkeitsfahndung

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 14.04.2026, wurde ein 60-jähriger Mann aus Inzlingen bei der Polizei als vermisst gemeldet. Zuletzt hielt sich der Vermisste in Inzlingen auf. Es könnte aber auch sein, dass er sich im Bereich Malsburg-Marzell aufhält. Überprüfungen möglicher Hinwendungsorte sowie intensive Suchmaßnahmen erbrachten bislang keine Erkenntnisse auf einen Aufenthaltsort des Vermissten. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet. Ein Foto des Vermissten kann im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter folgendem Link aufgerufen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/inzlingen-vermisstenfahndung/ Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: 1,85 Meter groß, blaue Augen, kurze hellgraue Haare, unrasiert, schlanke Statur. Bekleidet war er zuletzt mit einem schwarzen Mantel, einer hellgrauen Jeanshose und schwarzen Lederschuhen. Das Kriminalkommissariat Lörrach hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die den Vermissten gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Freiburg rund um die Uhr unter der Nummer 0761 882 2880 entgegen.

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