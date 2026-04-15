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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Inzlingen: 60-jähriger Mann vermisst - hier: Öffentlichkeitsfahndung

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 14.04.2026, wurde ein 60-jähriger Mann aus Inzlingen bei
der Polizei als vermisst gemeldet. Zuletzt hielt sich der Vermisste 
in Inzlingen auf. Es könnte aber auch sein, dass er sich im Bereich 
Malsburg-Marzell aufhält. Überprüfungen möglicher Hinwendungsorte 
sowie intensive Suchmaßnahmen erbrachten bislang keine Erkenntnisse 
auf einen Aufenthaltsort des Vermissten. Derzeit kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage 
befindet. 

Ein Foto des Vermissten kann im Fahndungsportal der Polizei 
Baden-Württemberg unter folgendem Link aufgerufen werden:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/inzlingen-vermisstenfahndung/

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

1,85 Meter groß, blaue Augen, kurze hellgraue Haare, unrasiert, 
schlanke Statur. Bekleidet war er zuletzt mit einem schwarzen Mantel,
einer hellgrauen Jeanshose und schwarzen Lederschuhen. 

Das Kriminalkommissariat Lörrach hat die Ermittlungen übernommen und 
sucht Zeugen, die den Vermissten gesehen haben oder Hinweise zu 
seinem Aufenthaltsort geben können. Hinweise nimmt der 
Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Freiburg rund um die Uhr 
unter der Nummer 0761 882 2880 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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