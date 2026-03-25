Polizei Mettmann

POL-ME: Erstmeldung: Mann in Wohnung schwer verletzt - Polizei fasst Tatverdächtigen - 2603124

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Hilden (ots)

In Hilden ist am Mittwoch (25. März 2026) ein 36 Jahre alter Mann in seiner Wohnung schwer verletzt worden. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen soll er von seinem 45 Jahre alten Bekannten mit einer Stichwaffe angegriffen worden sein. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen festnehmen.

Folgendes war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 14:10 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Polizei zu einer Wohnung an der Johann-Sebastian-Bach-Straße gerufen. Die Polizistinnen und Polizisten fanden den 36-jährigen Wohnungsinhaber lebensgefährlich verletzt auf. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Mann erstmedizinisch und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Weitere zahlreiche Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und konnten im Zuge erster Ermittlungen den flüchtigen Tatverdächtigen identifizieren. Demnach handelte es sich um einen Bekannten des schwer verletzten 36-Jährigen, der nach der Tat zu seiner nahegelegenen Wohnanschrift geflohen war.

Der 45 Jahre alte Deutsch-Pole konnte nur kurze Zeit später, gegen 16 Uhr, in dem Gebäude an seiner Wohnanschrift von den Polizistinnen und Polizisten gestellt und festgenommen werden. Die Hintergründe zu der Tat sind derzeit unklar.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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