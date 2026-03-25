Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2603123

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Erkrath / Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Erkrath ---

Ein bislang noch unbekannter Autofahrer hat am Montag (23. März 2026) ein auf Höhe der Hausnummer 4A der Gerhart-Hauptmann-Straße am Fahrbahnrand geparkten weißen Peugeot 208 an der linken Seite beschädigt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen muss sich der Unfall im Zeitraum zwischen 16 Uhr und 21:30 Uhr ereignet haben. Ohne sich um eine Regulierung des auf rund 1.000 Euro geschätzten Schadens zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

In Langenfeld hat ein bislang noch unbekannter Autofahrer am zurückliegenden Wochenende (21. bis 23. März 2026) mutmaßlich beim Rangieren die Klimaanlage an der rückwärtigen Seite einer Apotheke an der Solinger Straße beschädigt und sich dann von der Unfallstelle entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf eine Summe von rund 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

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