Polizei Duisburg

POL-DU: Obermarxloh: Öffentlichkeitsfahndung nach gemeinschaftlichem Raub

Duisburg (ots)

Bereits am 8. November 2025 griff ein Duo einen Mann (36) auf der Freiligrathstraße an, raubte das Handy und ergriff die Flucht.

Weil der 36-Jährige bei Renovierungsarbeiten helfen wollte, fuhren er und seine Frau (40) nach Duisburg. Nachdem er ausgestiegen war, schlugen zwei Männer auf ihn ein und verletzten ihn leicht. Seine Ehegattin filmte die Tat. Das Duo ergriff die Flucht. Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Kriminalkommissariat 13 nahm daraufhin die Ermittlungen auf. Auf Grundlage der Videoaufnahmen konnten Fotos der Täter erstellt werden. Die Staatsanwaltschaft Duisburg erwirkte eine gerichtlich angeordnete Öffentlichkeitsfahndung.

Die Fotos sind über das Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/193861

Die Polizei bittet nun die Öffentlichkeit, bei der Identifizierung der Männer zu helfen. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell