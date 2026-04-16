Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: Autofahrer unter Alkoholeinfluss unterwegs

Freiburg (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle durch Beamte des Polizeireviers Titisee-Neustadt wurde am Dienstagabend, 14.04.2026, gegen 21:15 Uhr ein 45-jähriger Autofahrer in Löffingen in der Oberen Hauptstraße angehalten. Im weiteren Verlauf konnte Atemalkoholgeruch bei ihm wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration über dem Grenzwert von 1,1 Promille, weshalb er zur Blutentnahme in eine Klinik gebracht wurde. Ihm wurde die Weiterfahrt mit seinem Fahrzeug untersagt und der Führerschein einbehalten. Gegen den Mann wird eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr an die Staatsanwaltschaft vorgelegt.

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