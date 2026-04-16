POL-FR: Titisee-Neustadt: Stromkästen mit Farbe besprüht
Freiburg (ots)
In zurückliegender Zeit wurden durch unbekannte Täter im Stadtgebiet von Titisee-Neustadt vermehrt Stromkästen mit rot-weißer und schwarzer Farbe besprüht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag.
Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, welche zur unbekannten Täterschaft Hinweise geben können oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 07651/9336-0, zu melden.
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