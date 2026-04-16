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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Stromkästen mit Farbe besprüht

Freiburg (ots)

In zurückliegender Zeit wurden durch unbekannte Täter im Stadtgebiet von Titisee-Neustadt vermehrt Stromkästen mit rot-weißer und schwarzer Farbe besprüht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, welche zur unbekannten Täterschaft Hinweise geben können oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 07651/9336-0, zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Titisee-Neustadt
Tel. 07651/9336-0
titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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