Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Stromkästen mit Farbe besprüht

Freiburg (ots)

In zurückliegender Zeit wurden durch unbekannte Täter im Stadtgebiet von Titisee-Neustadt vermehrt Stromkästen mit rot-weißer und schwarzer Farbe besprüht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, welche zur unbekannten Täterschaft Hinweise geben können oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 07651/9336-0, zu melden.

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