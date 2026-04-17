Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Polizeipräsidium Freiburg: Bilanz des Speedmarathons 2026

Freiburg (ots)

Das Polizeipräsidium Freiburg hat sich am Mittwoch, 15.04.2026, erneut am europaweiten Speedmarathon beteiligt. Ziel der Aktion war es, Verkehrsteilnehmende für die Gefahren überhöhter Geschwindigkeit zu sensibilisieren und damit einen nachhaltigen Beitrag zur Reduzierung schwerer Verkehrsunfälle zu leisten.

Im Verlauf des Aktionstages wurden im gesamten Zuständigkeitsbereich - darunter der Stadtkreis Freiburg sowie die Landkreise Emmendingen, Breisgau-Hochschwarzwald, Waldshut und Lörrach - verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Hierbei kamen sowohl stationäre als auch mobile Messstellen zum Einsatz.

Ergebnisse des Kontrolltages im Überblick:

Anzahl der Kontrollstellen:27

Kontrollierte Fahrzeuge: 8592

Festgestellte Geschwindigkeitsverstöße: 196

- Davon mit Verwarnungsgeld geahndet: 141 - Davon Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen: 55

Verhängte Fahrverbote: 8

Das Polizeipräsidium Freiburg wird auch künftig konsequent auf Kontrollen sowie präventive Maßnahmen setzen, um Geschwindigkeitsverstöße zu reduzieren und die Verkehrssicherheit nachhaltig zu erhöhen.

oec

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