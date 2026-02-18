PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Grünstadt (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen, 18.02.2026, kam es in der Zeit von 07:00 bis 08:30 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Straße Auf der Setz in Grünstadt-Asselheim. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich über die Eingangstür gewaltsam Zutritt zum Haus.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann entsprechende Hinweise geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neustadt telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail an kineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
KHK Jan Hüther
Telefon: 06321-854-4601
E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

