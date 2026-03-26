Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Fuhlendorf (ots)

Am 26.03.2026 kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L211 in Fuhlendorf. Der 59-jährige deutsche Fahrer einer Mercedes V-Klasse kam aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit einer Straßenlaterne zusammen. Anschließend kam es zur Kollision mit einem neben der Fahrbahn befindlichen Baum. In Folge dessen prallte der PKW nach rechts ab, überquerte die Fahrbahn und kam in einem Maschendrahtzaun zu stehen. Der Fahrer des PKW verletzte sich leicht, seine 57-jährige, ebenfalls deutsche Beifahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in eine umliegende Klinik verbracht werden. Zwei ebenfalls im Fahrzeug befindliche Hunde blieben unverletzt. Da der Mercedes aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit war, musste dieser durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Fuhlendorf und Pruchten waren ebenfalls eingesetzt. Bei dem Verkehrsunfall entstand eine Sachschadenshöhe in Höhe von ca. 70.000 Euro. Im Auftrag Stephan Grabbert Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V) Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

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