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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Fuhlendorf (ots)

Am 26.03.2026 kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L211 in 
Fuhlendorf. Der 59-jährige deutsche Fahrer einer Mercedes V-Klasse 
kam aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß 
mit einer Straßenlaterne zusammen. Anschließend kam es zur Kollision 
mit einem neben der Fahrbahn befindlichen Baum. In Folge dessen 
prallte der PKW nach rechts ab, überquerte die Fahrbahn und kam in 
einem Maschendrahtzaun zu stehen. 
Der Fahrer des PKW verletzte sich leicht, seine 57-jährige, ebenfalls
deutsche Beifahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste 
in eine umliegende Klinik verbracht werden. Zwei ebenfalls im 
Fahrzeug befindliche Hunde blieben unverletzt. 
Da der Mercedes aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit 
war, musste dieser durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. 
Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Fuhlendorf und Pruchten waren 
ebenfalls eingesetzt. 
Bei dem Verkehrsunfall entstand eine Sachschadenshöhe in Höhe von ca.
70.000 Euro.

Im Auftrag
Stephan Grabbert
Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)
Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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