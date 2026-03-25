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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Fahrzeugführern

Demmin (ots)

Am 25.03.2026 gegen 17:30 Uhr kam es auf der B110 zwischen Demmin und
Eugenienberg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei 
Personenkraftwagen.

Eine 52-jährige Fahrzeugführerin eines Skoda Scala befuhr die B110 
aus Demmin kommend in Richtung Eugenienberg. Auf Höhe der späteren 
Unfallstelle beabsichtigte sie nach links in eine Grundstückseinfahrt
abzubiegen. Hierzu setzte sie den Blinker und verringerte ihre 
Geschwindigkeit. Ein 18-jähriger Fahrzeugführer eines Seat Leon, 
welcher sich hinter dem Skoda befand, bemerkte die verringerte 
Geschwindigkeit und setzte zum Überholen an. In dem Moment, als die 
52-jährige nach links abbog, kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. 
Beide Fahrzeugführer wurden leichtverletzt in ein umliegendes 
Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und 
wurden in eigener Zuständigkeit geborgen. Es entstand ein Sachschaden
in Höhe von circa 25.000 EURO.

Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.  

Im Auftrag
Stephan Grabbert
Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)
Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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