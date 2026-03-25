Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Fahrzeugführern

Demmin (ots)

Am 25.03.2026 gegen 17:30 Uhr kam es auf der B110 zwischen Demmin und Eugenienberg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Personenkraftwagen. Eine 52-jährige Fahrzeugführerin eines Skoda Scala befuhr die B110 aus Demmin kommend in Richtung Eugenienberg. Auf Höhe der späteren Unfallstelle beabsichtigte sie nach links in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen. Hierzu setzte sie den Blinker und verringerte ihre Geschwindigkeit. Ein 18-jähriger Fahrzeugführer eines Seat Leon, welcher sich hinter dem Skoda befand, bemerkte die verringerte Geschwindigkeit und setzte zum Überholen an. In dem Moment, als die 52-jährige nach links abbog, kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer wurden leichtverletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden in eigener Zuständigkeit geborgen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 25.000 EURO. Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige. Im Auftrag Stephan Grabbert Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V) Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

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