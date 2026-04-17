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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Frittierte Pommes Frites lösen größeren Rettungseinsatz aus

Freiburg (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz mit Hausräumung kam es am Donnerstag, 16.04.2026 gegen 22.40 Uhr in der Zellerstraße. Zuvor beabsichtigte ein 30 Jahre alter Mann sich in seiner Wohnung im Mehrfamilienhaus Pommes in Öl zu frittieren. Als er kurze Zeit später zurück in die Küche kam, brannte es. Die über 20 Bewohner des Mehrfamilienhauses mussten das Haus verlassen. Zu einem Vollbrand des Gebäudes kam es nicht. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Es entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro in der Küche. Alle Hausbewohner wurden durch den Rettungsdienst untersucht und vier davon vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach bisherigem Stand wurde niemand verletzt. Die betroffene Wohnung ist aktuell nicht bewohnbar und alle Bewohner des Hauses wurden vorerst anderweitig untergebracht. Ein Rettungshubschrauber war angefordert worden, wurde aber nicht benötigt. Neben der Polizei und dem THW war der Rettungsdienst mit sieben Fahrzeugen und 15 Personen sowie die Feuerwehr mit acht Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort.

md/ce

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Polizeipräsidium Freiburg
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Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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