Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Kornwestheim sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch (15.04.2026) zwischen 14:45 Uhr und 15:50 in der Eberhardstraße in Möglingen ereignete. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte mutmaßlich beim Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten BMW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 8.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

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