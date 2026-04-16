Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Gültstein: Fünf Fahrzeuge in der Rigipsstraße zerkratzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (15.04.2026) zwischen 17:00 Uhr und 18:15 Uhr wurden insgesamt fünf in der Rigipsstraße in Herrenberg-Gültstein geparkte Fahrzeuge beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte jeweils die Beifahrerseite der Autos, bei denen es sich um drei VW, einen Ford und einen BMW handelte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 7.500 Euro. Das Polizeirevier Herrenberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, sich unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

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