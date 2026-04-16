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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Zeugen zu Unfallflucht in der Kalkofenstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstag (14.04.2026) zwischen 06:15 Uhr und 16:15 Uhr in der Kalkofenstraße in Herrenberg ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte, mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken, einen im Bereich der Parkplätze entlang der Kalkofenstraße abgestellten Peugeot. Der Unbekannte verließ danach unerlaubt die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, bittet das Polizeirevier Herrenberg, sich unter 07032 2708-0 oder per E-Mail unter herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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