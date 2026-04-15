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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar-Geisingen: LKW gefährdet Fußgängerinnen und fährt davon - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Marbach am Neckar sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Straßenverkehrsgefährdung am Dienstag (14.04.2026) gegen 16:20 Uhr in der Straße "Löchlesäcker" in Freiberg am Neckar-Geisingen geben können. Ein noch unbekannter LKW-Lenker fuhr nach einer dortigen Rechtskurve, mutmaßlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit, auf den Gehweg der gegenüberliegenden Fahrbahnseite, auf dem sich zu diesem Zeitpunkt zwei Fußgängerinnen befanden. Nur durch einen Sprung zur Seite soll es zu keiner Kollision zwischen dem unbekannten LKW und den beiden zwölf- und 13-jährigen Fußgängerinnen gekommen sein. Anschließend fuhr der LKW unvermittelt weiter. Das Polizeirevier Marbach am Neckar bittet Zeugen, sachdienliche Hinweise unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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