Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar-Rielingshausen: Falsche Polizeibeamte erbeuten sechsstelligen Betrag

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (14.04.2026) kam es gegen 12:30 Uhr in Marbach am Neckar-Rielingshausen zu einem Betrug durch falsche Polizeibeamte. Ein 62-Jähriger erhielt zunächst einen Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters, der den Mann über die Festnahme einer weiteren Bankmitarbeiterin unterrichtete. Der unbekannte Täter versuchte dem 62-Jährigen glaubhaft zu machen, dass sein Bargeld von den angeblichen Machenschaften der festgenommenen Bankmitarbeiterin betroffen sei. Nachdem das Telefonat hierauf beendet war, erhielt der Rielingshäuser kurz darauf einen weiteren Anruf einer angeblichen Polizeibeamtin, die ihm sodann glaubhaft machte, dass die Polizei gegen eine Bande von Enkeltrickbetrügern ermittle, der auch der Bankmitarbeiter, mit dem er zuvor Kontakt gehabt hatte, angehöre. Um die Bande überführen zu können, solle der Geschädigte auf die Forderungen des Bankmitarbeiters eingehen. Dieser übergab in der Folge Bargeld und Goldmünzen im südlichen Teil von Rielingshausen, nahe dem Friedhof an einen 30 bis 35 Jahre alten, schlanken und etwa 170 cm großen Mann. Der Abholer soll schwarze, kurze Haare und einen kurzen Bart gehabt sowie einen grauen Pullover und eine dunkle Hose getragen haben. Insgesamt beläuft sich der entstandene finanzielle Schaden auf einen sechsstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden. Weitere Informationen zu verschiedenen Betrugsmaschen finden sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/.

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