Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein 70 Jahre alter Pedelec-Fahrer am Dienstag (14.04.2026) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 08:30 Uhr in Gerlingen in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war.

Der 70-Jährige fuhr die Hofwiesenstraße aus Richtung Gerteisenstraße kommend entlang und an der Kreuzung zur Ditzinger Straße in einen dortigen Kreisverkehr ein. Eine 53 Jahre alte VW-Lenkerin übersah den Senior mutmaßlich, als sie ihrerseits von der Ditzinger Straße aus Richtung Stadtmitte kommend in den Kreisverkehr einfahren wollte. Dadurch kollidierte der VW mit dem Pedelec-Lenker, der zunächst auf die Motorhaube prallte, ehe er auf der Fahrbahn zum Liegen kam.

Ob dabei ein Sachschaden entstand, ist noch nicht bekannt.

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