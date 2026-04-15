PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein 70 Jahre alter Pedelec-Fahrer am Dienstag (14.04.2026) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 08:30 Uhr in Gerlingen in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war.

Der 70-Jährige fuhr die Hofwiesenstraße aus Richtung Gerteisenstraße kommend entlang und an der Kreuzung zur Ditzinger Straße in einen dortigen Kreisverkehr ein. Eine 53 Jahre alte VW-Lenkerin übersah den Senior mutmaßlich, als sie ihrerseits von der Ditzinger Straße aus Richtung Stadtmitte kommend in den Kreisverkehr einfahren wollte. Dadurch kollidierte der VW mit dem Pedelec-Lenker, der zunächst auf die Motorhaube prallte, ehe er auf der Fahrbahn zum Liegen kam.

Ob dabei ein Sachschaden entstand, ist noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.04.2026 – 09:38

    POL-LB: Herrenberg: Unfallflucht in der Kalkofenstraße

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag (14.04.2026) zwischen 09.30 Uhr und 10.00 Uhr einen auf einem Firmenparkplatz in der Kalkofenstraße in Herrenberg geparkten Renault. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Herrenberg ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 09:25

    POL-LB: Aidlingen: Komposthaufen und Gartenhütte in Brand geraten

    Ludwigsburg (ots) - Die Feuerwehr rückte am frühen Mittwoch (15.04.2026) in den Hasenäckerweg in Aidlingen-Dachtel aus, nachdem dort gegen 03:10 Uhr ein Brand gemeldet worden war. Aus noch ungeklärter Ursache war ein Komposthaufen im Garten eines Wohnhauses in Brand geraten. Die Flammen griffen auf eine nahestehende Gartenhütte sowie Büsche über, ehe sie schließlich gelöscht werden konnten. Bislang gibt es keinen ...

    mehr
  • 14.04.2026 – 14:25

    POL-LB: Ludwigsburg: Transporter gestohlen - Kriminalpolizei ermittelt

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter trieben zwischen Sonntag (12.04.2026), 19.00 Uhr und Montag (08.00 Uhr) in Ludwigsburg ihr Unwesen. Die Unbekannten begaben sich widerrechtlich auf das Gelände eines Autohauses in der Karl-Haußmann-Straße und stahlen einen dort abgestellten Renault Master. Um mit diesem vom Gelände zu gelangen, mussten sie jedoch einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren