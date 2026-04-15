POL-LB: Herrenberg: Unfallflucht in der Kalkofenstraße
Ludwigsburg (ots)
Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag (14.04.2026) zwischen 09.30 Uhr und 10.00 Uhr einen auf einem Firmenparkplatz in der Kalkofenstraße in Herrenberg geparkten Renault. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.
Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Herrenberg die Tel. 07032 2708-0 sowie die E-Mail-Adresse herrenberg.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.
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