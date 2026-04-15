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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen: Komposthaufen und Gartenhütte in Brand geraten

Ludwigsburg (ots)

Die Feuerwehr rückte am frühen Mittwoch (15.04.2026) in den Hasenäckerweg in Aidlingen-Dachtel aus, nachdem dort gegen 03:10 Uhr ein Brand gemeldet worden war. Aus noch ungeklärter Ursache war ein Komposthaufen im Garten eines Wohnhauses in Brand geraten. Die Flammen griffen auf eine nahestehende Gartenhütte sowie Büsche über, ehe sie schließlich gelöscht werden konnten.

Bislang gibt es keinen Verdacht auf eine Straftat. Der Sachschaden dürfte sich vorläufigen Schätzungen zufolge auf etwa 1.000 Euro belaufen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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