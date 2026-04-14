PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Transporter gestohlen - Kriminalpolizei ermittelt

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben zwischen Sonntag (12.04.2026), 19.00 Uhr und Montag (08.00 Uhr) in Ludwigsburg ihr Unwesen. Die Unbekannten begaben sich widerrechtlich auf das Gelände eines Autohauses in der Karl-Haußmann-Straße und stahlen einen dort abgestellten Renault Master. Um mit diesem vom Gelände zu gelangen, mussten sie jedoch einen Renault Twingo beiseiteschieben und verursachten dabei einen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Der Transporter hat einen Wert von knapp 50.000 Euro.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de um sachdienliche Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren