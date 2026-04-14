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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ludwigsburg: Zwei Tatverdächtige nach Ladendiebstahl in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Ein Ladendetektiv wurde am Samstag (11.04.2026) gegen 18:00 Uhr in einem Supermarkt in der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg auf zwei Männer aufmerksam, als diese mehrere Lebensmittel in ihren Hosen- und Jackentaschen verstauten und damit den Kassenbereich verließen, ohne die Ware zu bezahlen. Der Detektiv hielt die Männer an und stellte fest, dass sie mutmaßlich Waren im Wert von rund 170 Euro entwendet hatten.

Die beiden 27 und 38 Jahre alten Tatverdächtigen wurden von der hinzugezogenen Polizei vorläufig festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs der beiden Tatverdächtigen konnte weiteres mutmaßliches Diebesgut festgestellt werden.

Am 12.04.2026 wurden die beiden ukrainischen Staatsangehörigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter des Amtsgerichts Ludwigsburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls, setzte diese in Vollzug und wies die beiden Männer in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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