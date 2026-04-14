Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 27-Jähriger attackiert 46 Jahre alte Frau und widersetzt sich der Polizei

Ludwigsburg (ots)

Ein 27 Jahre alter Mann attackierte am Montagmorgen (13.04.2026) gegen 09.30 Uhr im Bereich Straße "Im Aurain" in Bietigheim-Bissingen eine 46 Jahre alte Frau mit einer Flasche. Die Frau wurde nicht verletzt. Der Mann dürfte sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden haben. Beide kennen sich gemäß den derzeitigen Ermittlungen nicht. Zu dem Angriff war es in einer Unterführung gekommen, die von einem Parkplatz aus erreicht werden kann und in Richtung eines Optikergeschäfts führt. Als die 46-Jährige diese nutzen wollte, traf sie auf den 27-Jährigen, der sich in bedrohlicher Haltung mit zwei Glasflaschen in den Händen vor sie stellte. Darauf ergriff die Frau die Flucht zurück zum Parkplatz und der 27-Jährige folgte ihr. Auf dem Parkplatz warf er zunächst eine mitgeführte Flasche auf den Boden und entfernte sich hierauf. Als die 46-Jährige in einem angrenzenden Büro Schutz suchen wollte, wurde sie von dem Tatverdächtigen erneut verfolgt. Schließlich stoppte er und warf die zweite Glasflasche in Richtung der Frau, die sie verfehlte und an einer Mauer zersprang. Die 46-Jährige konnte sich nun in das Büro flüchten und die Polizei alarmieren, während sich der 27-Jährige zunächst davor aufhielt und schließlich mit einem Fahrrad davonfuhr. Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte eine Streifenwagenbesatzung den Tatverdächtigen auf Höhe des Bahnhofs feststellen und ihn letztlich im Bereich der Prinz-Eugen-Straße im Hinterhof einer Fima stellen. Als er einer Kontrolle unterzogen werden sollte, griff er sich dort einen zunächst unbekannten Gegenstand, den er vor seinem Körper hin und her schwang, während er drohend auf die Einsatzkräfte zuging. Die Einsatzkräfte konnten ihn jedoch mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden bringen und ihm Handschließen anlegen. Wie sich danach herausstellte, hatte es sich bei dem Gegenstand um eine verpackte Eisenstange gehandelt. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen führte der 27-Jährige einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von gut zwei Promille ergab. Aufgrund dessen musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Den Tatverdächtigen erwartet nun eine Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung sowie tätlichen Angriffs und Trunkenheitsfahrt. Er wurde schließlich in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell