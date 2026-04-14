Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Korntal-Münchingen: Auffahrunfall vor dem Engelbergtunnel mit schwer verletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Am Montagnachmittag (13.04.2026) ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Zuffenhausen und -Feuerbach ein Auffahrunfall mit einer schwer verletzten Person. Ein 45 Jahre alter Sprinter-Fahrer, der auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war, übersah gegen 15.30 Uhr vermutlich, dass der Verkehr vor ihm stockte. In der Folge fuhr er mutmaßlich ungebremst auf den Sattelzug eines 65-Jährigen auf, der etwa mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs war. Der 45-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Sprinter war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Im Zuge der Unfallaufnahme, der Abschlepp- und Aufräumarbeiten war die Autobahn in Richtung Stuttgart zunächst voll gesperrt. Die Autobahnmeisterei sowie die Feuerwehr befanden sich ebenfalls im Einsatz. Gegen 16.30 Uhr konnte ein Fahrstreifen freigegeben werden. Es entstand ein Rückstau von mehreren Kilometern. Ab etwa 21.20 Uhr waren alle Maßnahmen vor Ort beendet und alle Fahrstreifen wieder frei. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro.

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