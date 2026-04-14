Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen am Montag (13.04.2026) zwischen 11.20 Uhr und 13.15 Uhr in eine Wohnung in der Goerdelerstraße in Kornwestheim ein. Im Inneren durchsuchten die Täter Schränke sowie Schubladen und entwendeten den bisherigen Erkenntnissen zufolge Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim unter der Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegen.

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