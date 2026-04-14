PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen am Montag (13.04.2026) zwischen 11.20 Uhr und 13.15 Uhr in eine Wohnung in der Goerdelerstraße in Kornwestheim ein. Im Inneren durchsuchten die Täter Schränke sowie Schubladen und entwendeten den bisherigen Erkenntnissen zufolge Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim unter der Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren